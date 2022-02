Directeuren Ronduit-scholen zeggen vertrouwen op in omstreden Raad van Toezicht

Directeuren van scholen die vallen onder de scholenkoepel Ronduit Onderwijs hebben via een brief het vertrouwen opgezegd in de Raad van Toezicht. In de brief, in handen van mediapartner Alkmaar Centraal , schrijven ze dat de Raad van Toezicht zijn opdracht om intern toezicht te houden op de organisatie niet goed heeft uitgevoerd.

De Raad van Toezicht van Ronduit ligt al langer onder vuur omdat de Raad de eigen vergoedingen in zes jaar tijd verviervoudigde en leden van de Raad herbenoemd werden terwijl dat volgens de eigen statuten niet is toegestaan. Ook het schorsen van directeur Jan Zijp, die kritisch was richting de Raad van Toezicht, kon op veel weerstand rekenen.

Dat dit in de media breed wordt uitgemeten, is één van de redenen waarom de directeuren het vertrouwen in de Raad heeft opgezegd. In de brief staat hierover: "Het handelen – of het uitblijven van handelen – van de Raad heeft uiteindelijk geleid tot de situatie zoals deze nu breed uitgemeten in de media te lezen valt, waarbij de beeldvorming schade toebrengt aan de organisatie."

Terugkeer Jan Zijp

De beslissing om het vertrouwen op te zeggen is niet unaniem genomen. Van de twintig schooldirecteuren stemden zeventien voor, twee tegen, en één heeft zich van stemming onthouden.



Wel unaniem is het vertrouwen dat wordt uitgesproken richting de directeur Onderwijs en Kwaliteit en de directeur Bedrijfsvoering. De schooldirecteuren staan ook open voor de terugkomst van de geschorste Ronduitdirecteur Jan Zijp.