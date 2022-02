Ook psychologenpraktijk verwoest bij brand in Aalsmeer

Bij de brand aan de Oosteinderweg in Aalsmeer van vannacht is behalve een grote loods ook een aanpalende psychologenpraktijk in vlammen opgegaan. Enkele bedrijven rondom de afgebrande loodsen hebben waterschade, maar zijn ondanks uitdagende omstandigheden gespaard gebleven.

De brand in de loods brak rond 5.00 uur uit en was al snel uitslaand. Er kwam veel rook vrij en de harde wind veroorzaakte vliegvuur. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. De aanpalende psychologenpraktijk, eigendom van een familielid van de eigenaar van de loods, kon niet worden gered.

Uitslaande brand in opslagloods in Aalsmeer

In de loods stonden onder meer een caravan en een gasfles, die is ontploft. Die explosie veroorzaakte een luide knal, al laten veel omwonenden weten dat ze daar niets van hebben meegekregen. Rond 6.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Een webwinkel die tegenover de loods ligt, heeft waterschade. Een winkel met exotische koikarpers bleef net buiten schot.

Een persoon heeft rook ingeademd en is door ambulancepersoneel nagekeken. Verder zijn er geen slachtoffers gevallen.

Resten smeulen na

De brandweer is nog een groot deel van de ochtend beziggeweest met nablussen. Met een kraan is het instabiele dak gesloopt. De resten van de loods smeulen rond het middaguur nog na, ziet verslaggever Celine Sulsters. Over de oorzaak is nog niets bekend. Gedupeerden zijn erg aangeslagen en willen niet reageren.