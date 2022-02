Regio neemt maatregelen en zet zich schrap voor storm Eunice

Storm Dudley is nog maar net gaan liggen en storm Eunice staat alweer voor de deur. Met windsnelheden rond de 100 km/h kan het flink gaan spoken vandaag. Voor heel het land is code oranje afgekondigd en volgens NH-weerman Jan Visser is het een storm om 'in the picture' te houden. Haarlemmermeer en gemeenten in Amstelland bereiden zich voor.

Foto ter illustratie - NH Nieuws

Zo gaat de wekelijkse markt op het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp vandaag niet door. Dat maakte de organisatie gisteren al bekend: "Helaas is de markt afgelast in verband met de storm. Hierdoor kunnen de marktkooplieden niet veilig op de markt staan." Aangepaste markt De markt in Amstelveen lijkt op haar beurt wel (in aangepaste vorm) door te gaan. "Op de markt komen in verband met de windverwachting geen kramen. Ook mogen er geen parasols en tenten geplaatst worden. Op de markt is alleen ruimte voor verkoopwagens. Bij verslechterende omstandigheden gedurende de dag kan de marktmeester alsnog een nieuwe afweging maken of de markt door kan gaan", schrijft mediapartner AAN! Amstelveen. Testlocaties GGD-Kennemerland dicht Ook de GGD Kennemerland neemt maatregelen. Gisteren werd bekend dat zij alle testlocaties in de regio vandaag om 12.30 uur sluiten. Hoe lang de test- en vaccinatielocaties gesloten blijven, moet nog blijken, vertelde een woordvoerder van de GGD. Tekst gaat door onder kader

I.v.m. de verwachte #storm #Eunice, sluiten al onze test- en vaccinatielocaties morgen om 12.30 uur. De XL-vaccinatielocatie bij #Schiphol (P4) blijft de hele dag gesloten. Inloop #vaccineren is daar dus niet mogelijk. Houd onze berichtgeving in de gaten m.b.t. zaterdag. pic.twitter.com/vIFZK45ovm — GGD Kennemerland (@ggdkennemerland) February 17, 2022

Hoogheemraadschap Rijnland, verantwoordelijk voor onder andere Haarlemmermeer, laat weten de situatie in de gaten te houden. Laat dijkgraaf Rogier van der Sande op Twitter weten.

Kliko's Om te voorkomen dat alle kliko's morgen door de dorpen waaien neemt ook afvalverwerker Meerlanden voorzorgsmaatregelen. "Zolang het windkracht 6 of minder blijft worden de containers geleegd. Chauffeurs beoordelen ter plekke of het veilig genoeg is om te werken. De minicontainers leggen wij na het legen plat neer, zodat de wind er geen vat op krijgt. Vriendelijk verzoek om de containers na het legen zo snel mogelijk bij uw woning te zetten."

Liveblog Volg ons liveblog voor al het laatste nieuws rond storm Eunice in de provincie.