Provincie zet zich schrap voor storm Eunice: code oranje en geen treinen

De provincie zet zich schrapt voor storm Eunice. Met windstoten van meer dan 130 km per uur kan het flink gaan spoken en dus heeft het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) voor morgenmiddag code oranje afgekondigd. Ook rijden er vanaf 14.00 uur geen treinen. NH-weerman Jan Visser is niet snel onder de indruk, maar ook hij zet zich schrap voor Eunice. "Het wordt er eentje om in the picture te houden."

Sjef Kenniphaas

Volgens Visser hebben de stormen van deze maand niets te maken hebben met klimaatverandering. Wat we deze maand meemaken hoort bij het Nederlandse weer. "Op de Atlantische Oceaan zijn de temperatuurverschillen momenteel zo groot dat die depressies ontwikkelen, en dat veroorzaakt storm. Dat gebeurt continu en wij zitten toevallig op de route ervan."

Code oranje afgekondigd Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft voor morgenmiddag in vrijwel het hele land code oranje afgekondigd. In Noord-Holland geldt de waarschuwing vanaf 13.00 uur voor zeer zware windstoten tot 120 kilometer per uur. Aan de kust kunnen windstoten tot 130 kilometer per uur voorkomen. Vanwege storm Eunice rijden er morgen vanaf 14.00 uur geen binnenlandse en internationale treinen meer. Dat melden de Nederlandse Spoorwegen en spoorbeheerder ProRail. |Dit besluiten we met het oog op de veiligheid van onze reizigers en collega's. "De kans is groot dat er bomen op het spoor waaien. Ook voor storingsploegen is het verlenen van assistentie of uitvoeren van herstelwerkzaamheden bij zo'n hevige storm te gevaarlijk", aldus de NS.

Corrie en Dudley zijn verre van uniek, dergelijke stormen vinden ieder jaar plaats. Als je alle Corries en Dudleys bij elkaar optelt, krijg je een ellendig lange lijst. Dat zijn allemaal 'stormpjes' van hooguit windkracht 9. Die zijn niet bijzonder en ontregelen ook de maatschappij niet, legt Visser uit. "Vorig jaar nog was er 22 dagen lang een soort gelijke storm op Vlieland, van tenminste windkracht 7." Van een 'échte' storm is pas sprake als een uur lang gemiddeld windkracht 10 staat. Dat verwacht Visser morgen, met windstoten van 130 kilometer per uur. Of zelfs harder, benadrukt de weerman. "Dan krijg je een klap wind van heb ik jou daar." De verwachte windsnelheden van morgen. Tekst gaat verder onder de kaart

NH Nieuws

"Het wordt er eentje om in the picture te houden." Visser legt uit dat het treinverkeer dan in knel zal raken, 'op elke bovenleiding ligt een tak', vrachtwagens kunnen de weg niet op, 'die vangen te veel wind', en alles kan losraken en wegvliegen. Sinds 1983 vond er in februari vier keer een dergelijke storm plaats. Visser somt ze uit zijn hoofd op, soms zelfs met de dag erbij waarop het begon. "1 februari 1983, 26 februari 1990, in 2002 en twee jaar terug hadden we storm Ciara - toen begonnen we met namen geven." Eunice voegt zich dus waarschijnlijk in dat rijtje. Vanwege die harde windstoten besluit Visser met een advies: "Blijf lekker binnen morgen."

Storm Dudley in Den Oever NH Nieuws / Laura Gremmee

Storm Dudley in Den Oever NH Nieuws / Laura Gremmee

Storm Dudley in Den Oever NH Nieuws / Laura Gremmee

Storm op het strand NH Nieuws / Tom Jurriaans

De duinen na storm Corrie bij Camperduin NH Nieuws / Tom Jurriaans

storm corrie Tom de Vos Volgende