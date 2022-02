Man (22) meerdere keren geraakt bij schietpartij in Zuidoost

Op het Opheusdenhof in Zuidoost is vannacht een 22-jarige Amsterdammer neergeschoten. Hij is meerdere keren geraakt. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is onduidelijk.

Rond 00.45 uur alarmeerde ziekenhuispersoneel de politie dat er een man met mogelijk meerdere schotwonden binnen was gebracht. Onderzoek leidde de politie naar het Opheusdenhof. Daar hoorden omwonenden meerdere schoten en daarom schakelden ze de politie in. Die kon in eerste instantie geen spoor vinden van een mogelijke schietpartij. Tijdens het daaropvolgende onderzoek vond de politie meerdere kogelhulzen.

Auto geraakt

Ook een auto werd getroffen door een kogel. De auto is in beslag genomen voor nader onderzoek. In de omgeving werd nog gezocht naar verdachten, maar niemand kon worden aangehouden. Wat zicht precies heeft afgespeeld op het Opheusdenhof is nog onduidelijk. De recherche komt daarom graag in contact met getuigen.

In december van het afgelopen jaar werd er ook geschoten aan het Opheusdenhof. Op de avond van 6 december ging er een kogel door een ruit van een woning.