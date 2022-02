De Peiling: Rob de Nijs verdient een wassen beeld in Madame Tussauds

'Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins', of: 'er is geen banger hart, geen banger hart dan dat van mij'. Deze meezingers van Rob de Nijs zijn bekend bij zo'n beetje alle generaties. Toch heeft de zanger geen wassen beeld in Madame Tussauds gekregen. Onbegrijpelijk, zo zegt zijn ex Belinda Meuldijk, want 'hij hoort bij Holland'.