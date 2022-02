Test- en vaccinatieplekken in Den Helder verhuizen: testen kan straks alleen lopend

De test- en vaccinatielocaties in Den Helder verhuizen half maart naar een nieuwe locatie: vaccineren kan straks in het voormalige Belastingkantoor aan de Drs. F. Bijlweg, testen gaat gebeuren in het winkelcentrum aan de Marsdiepstraat. Het pand waar de GGD nu gebruik van maakt, het oude Helderse stadhuis, krijgt een nieuwe bestemming.

De vaccinatielocatie verhuist iets verderop aan de Drs. F. Bijlweg, naar een pand waar eerder het Belastingkantoor zat en wat al een jaar of zes leegstaat. De locatie wordt nu klaargemaakt voor gebruik, GGD Hollands Noorden kan de plek voor langere tijd huren.

Testen kan vanaf half maart in het winkelcentrum aan de Marsdiepstraat. Dit is een walk-through, het is dus niet mogelijk met de auto door de teststraat te rijden. Wel kunnen mensen in de buurt van het pand gratis parkeren. Ook hier kan de GGD langere tijd zitten.