Losgeslagen passagiersschip aan de Gependam in Enkhuizen weer veilig aan wal

Het losgeslagen passagiersschip is weer veilig terug geduwd en afgemeerd, vertelt schipper Johan Greiner. "Samen met de bemanning hebben we de trossen weer goed kunnen vastleggen", zegt hij.

Er is geen schade geconstateerd en er waren geen passagiers aan boord. "Het viel achteraf mee."

Rustige ochtend

Net als tijdens storm Corrie is het bij de reddingsstations langs het IJsselmeer nog rustig, licht Greiner toe. "Er is haast geen beroepsvaart te zien. Ze liggen netjes binnen. Ook hebben we geen meldingen binnengekregen over boten in nood. Maar mocht er iets gebeuren, dan zitten we er klaar voor."



Als morgen storm Eunice zal gaan huishouden, gaan de nieuwe bemanningsleden weer het water op om te oefenen, benadrukt Greiner. "Zie het als een vuurdoop. Want zo kunnen ze ook onder barre omstandigheden te werk gaan."