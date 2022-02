Saar is leukste hond van Noord-Holland

Heel de provincie kan binnenkort meegenieten van hond Saar. Ze wordt het boegbeeld van de campagne rond de aanlijnplicht van Staatsbosbeheer en is binnenkort op banners en borden in natuurgebieden te zien. Ze werd uit bijna 1.000 inzendingen gekozen om haar schattige flaporen en lieve uitstraling.

Saar is een Chinese naakthond, met haar. Ze is gekozen om haar schattige uitstraling en boswachter en organisator Samuelle van Deutekom denkt dat ze een leuke, opvallende verschijning zal zijn op de borden en banners. Aankomende zondag wordt de hond uitgebreid op de foto gezet.

Afgelopen week kon iedereen stemmen op de leukste hond uit de top 10. Staatsbosbeheer maakte een voorselectie van de bijna duizend inzendingen, waarbij ze filterden op foto's in de natuur waarbij de honden aangelijnd waren.

Vooral dat laatste criterium is belangrijk. Honden moeten in de meeste natuurgebieden aan de lijn. In het broedseizoen is dat gebied nog wat groter. De campagne met Saar dient als opvallende herinnering aan de aanlijnplicht.