Boom valt op dak honk-en softbalvereniging Schoten

Een boom is gisteravond tijdens de storm op het clubhuis van honk-en softbalvereniging Schoten (HSC) op het sportpark aan de Van der Aartweg in Haarlem-Noord gevallen. Hierdoor is een deel van het dak naar beneden gekomen. "Echt ontzetten balen", zo laat voorzitter John Koel weten.

De brandweer moest er aan te pas komen om de boom in stukken te zagen, weg te halen en de weg weer vrij te malen. Het dak van het clubhuis is lek en moet gerepareerd worden.

"Ik kom er net vandaan en een deel van het dak is helemaal kapot. Ook de spotjes en warmtebuizen zijn kapot", vertelt Koel. Het clubhuis is in 1992 neergezet, is helemaal van hout en niet opgewassen tegen de kilo's van de oude Populier die erop is gevallen. "We moeten even kijken of het snel dichtgemaakt kan worden. Een noodoplossing voor de volgende storm, want anders regent en waait alles straks naar binnen."