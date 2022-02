In beeld: zo raasde storm Dudley vannacht en vanochtend over de Noordkop

Hier en daar een omgewaaide boom, ondergelopen stukken land en een woeste zee: het is vanochtend in Den Oever goed te merken dat storm Dudley over is geraasd. Een selectie van de meest bijzondere foto's.

NH Nieuws / Laura Gremmee

De vaccinatielocatie in Middenmeer is vandaag uit voorzorg dichtgegaan en gezien de harde windstoten was dat geen onverstandige keuze. Ook besloten strandpaviljoenhouders om vooraf maatregelen te nemen: Joost Hoogenbosch besloot zijn seizoenspaviljoen bij paal 15 op Texel - dat door storm Corrie al schade had opgelopen - helemaal af te breken. Storm Dudley lijkt, op het eerste gezicht, nog geen grote schade te hebben aangericht, maar dat het stormt, is wel duidelijk te merken. In de nacht van vrijdag op zaterdag komt ook storm Eunice aan land, naar verwachting zal deze storm zwaarder zijn dan Dudley.

