Brandstichter op beeld: jacht op nieuwe verdachte incidenten Koog aan de Zaan

De politie is op zoek naar een man die in augustus een auto in brand stak in de wijk Westerkoog. De buurt in Koog aan de Zaan is vorig jaar maandenlang geteisterd door aanslagen en inmiddels zijn er al zeven verdachten, maar op vrijgegeven beelden van geplaatste beveiligingscamera's is een nieuwe man te zien op een gestolen scooter.

De man in fel blauwe sweater stichtte brand op 15 augustus. De actie is slecht één van de vele incidenten - zoals explosies en een gevonden pakketje - gericht aan een bewoner van het hoekhuis van Kuipersveld.

Het Openbaar Ministerie gaf in een tussentijdse zitting vorige maand een mogelijk motief te kennen. Het vermoeden is dat de intimidaties te maken hebben met een verklaring die de inwoner van de wijk moet afleggen in een andere rechtszaak - welke precies is niet duidelijk. Het zorgde in ieder geval voor grote onrust bij andere bewoners in de wijk.

Tanken zonder betalen

De politie bekeek camerabeelden in de regio en kwam een van de vermoedelijke daders zo op het spoor. Zo reed de brandstichter die nacht op een scooter, die op 18 juli gestolen is bij station Uitgeest. Op 21 juli is vervolgens een paar kilometer verderop getankt in Krommenie. De man, duidelijk op beelden te zien, reed weg zonder te betalen.

Tekst gaat door onder de foto.