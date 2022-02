Markerwaarddijk weer open voor vrachtwagens en auto's met aanhangers

De Markerwaarddijk was vanochtend vroeg nog afgesloten voor vrachtwagens en auto’s met aanhangers. Maar rond 9.40 uur meldde de ANWB dat de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad weer open is.

Het is overigens niet de eerste keer dit jaar dat de Markerwaarddijk vanwege een storm wordt afgesloten. Eind januari was de dijk ook al dicht voor vrachtwagens, campers en auto's met aanhangers vanwege harde windstoten.

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten en hevige regenbuien. Het lijkt erop dat storm Eunice heviger wordt dan Dudley. "Dan zijn er uitschieters tot 110 kilometer per uur boven land en in de kuststreken 120 tot 130 kilometer per uur", vertelde NH Nieuws-weerman Jan Visser al eerder.

