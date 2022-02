Markerwaarddijk afgesloten voor vrachtwagens en auto's met aanhangers

Het is overigens niet de eerste keer dit jaar dat de Markerwaarddijk vanwege een storm wordt afgesloten. Eind januari was de dijk ook al dicht voor vrachtwagens, campers en auto's met aanhangers vanwege harde windstoten.

Ook geldt er een inhaalverbod op de dijk. Daarnaast is de maximumsnelheid naar beneden gebracht. Weggebruikers mogen nu maximaal 70 kilometer per uur rijden.

