Uitslaande brand in opslagloods in Aalsmeer

Aan de Oosteinderweg in Aalsmeer woedt een grote brand in een opslagloods. Er is iemand nagekeken in de ambulance vanwege het inademen van rook.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand net onder controle is. "Het is een grote brand in een opslagloods", vertelt ze. "Er ligt veel hout in de loods. Ook staat er een caravan in." In die caravan stond een gasfles, die is geëxplodeerd door de brand.

De storm maakt het voor de brandweer lastiger om te blussen. "We hadden wel te maken met vliegvuur", vertelt de woordvoerder. "Dat zijn kleine deeltjes die door de storm wegwaaien. Zo kan het vuur makkelijker overslaan, maar dat is niet gebeurd."

Rook

Mediapartner AAN! Amstelveen meldt dat mensen in Amstelveen-Zuid last hebben van rookoverlast en stank. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook, de ramen en deuren te sluiten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.