Blunders en technische problemen: Amstelveense raad ploetert laatste vergadering door

De laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsververkiezingen, verliep voor de Amstelveense raad woensdagavond niet geheel vlekkeloos. Burgers die de vergadering via de livestream vanuit huis wilde volgen, liepen aan tegen camera's die niet werkten, geluidsproblemen en raadsleden die niet met de knopjes om wisten te gaan.

Burgemeester Tjapko Poppens was door technische problemen de hele avond als enige in beeld - AAN! Amstelveen

Je zou denken dat de Amstelveense gemeenteraad haar digitale zaakjes na twee jaar corona wel op orde zou hebben, maar dat bleek toch anders te liggen. Burgemeester Tjapko Poppens, die de vergadering leidde, moest zich meerdere malen gegeneerd verontschuldigen. Het werd voor Poppens sowieso een ongemakkelijke avond, want de problemen zorgde ervoor dat alleen hij de hele avond in beeld was.

Verkeerde knopje Ook bij de stemmingen ging het mis. Raadsleden mochten weer fysiek plaatsnemen in de raadszaal, maar stemmen ging wel digitaal. Dit kon door op het knopje 'voor' of 'tegen' te drukken. Dit lijkt een simpel systeem, maar toch ging het mis. Raadslid Jacqueline Höcker gaf eerder aan tegen de 'startnotitie Ouderkerkerlaan 150' te willen stemmen, maar na de stemming bleek toch dat haar partij, Lijst Höcker, voor had gestemd. Höcker probeerde haar stem nog te veranderen, maar Poppens was snoeihard. "Ik heb dit duidelijk uitgelegd aan het begin. De stemming is dus geldig", beet hij het raadslid geïrriteerd toe.

De stemming waarbij raadslid Höcker op het verkeerde knopje drukte - AAN! Amstelveen