Kitesurfers trotseren hoge golven en windstoten: "Het is volledige vrijheid"

Flinke windstoten, opwaaiend zand en hoge golven in Wijk aan Zee vandaag. Waar de meeste mensen niet bepaald staan te springen voor dit weer, is dat voor de kitesurfers wel anders. "Het is volledige vrijheid. Je kunt nu lekker springen", vertelt een kitesurfer aan NH Nieuws.

Het is vermakelijk om te zien. Als je het strand op komt lopen, zie je de kites al heen en weer gaan op zee. De ene kitesurfer weet zich over de golven heen te slaan, terwijl de ander om de haver klap in het water ligt. "Het is een heerlijk windje, mooie zee. Waarom niet hè", grapt een verzopen kitesurfer. "Het geeft een heerlijk gevoel als je in de lucht bent en je kijkt naar beneden."

Hoe harder de wind, hoe beter, zul je denken bij deze kitesurfers. Toch is er bij sommige ook wel een limiet. Een kitesurfer vertelt: "Het hoeft niet veel harder voor mij. Dit was nog wel even lekker. We hebben het nog goed onder controle en we kunnen lekker kiten." Samen met drie vrienden is hij de hele middag aan het kiten op het strand.

Het kan natuurlijk soms ook wel eens fout gaan. "Dat was net bij mij gebeurd, maar ik heb niet het gevoel dat ik in gevaar ben als ik op zee ben", zegt een andere kitesurfer met een glimlach op zijn gezicht.