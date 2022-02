Halsema: in anderhalf jaar enkel 'paar appjes' gestuurd naar Booij

Opnieuw hebben zowel oppositie- als coalitiepartijen kritiek geuit op de inhuur van programmadirecteur Lennart Booij. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Burgemeester Halsema benadrukte in reactie daarop dat ze geen vriendschappelijke band met hem had.

Booij werd aangetrokken als kwartiermaker voor de festiviteiten van Amsterdam 750, dat in 2025 plaats zal vinden. Hiervoor werd hij ingehuurd voor 20 uur per week, waar hij 10.000 euro per maand mee verdiende. De cultuurondernemer begon februari 2020 en zou deze maand in totaal meer dan 214.000 euro hebben verdiend, iets dat in strijd zou zijn met de Europese aanbestedingsregels. De gemeente kwam daar pas door vragen van studentenblad Propria Cures achter en stopte de samenwerking met Booij daarom op 1 februari.

Volgens SP-fractievoorzitter Erik Flentge heeft de gemeente 'fout op fout op fout' gestapeld. "Ik hoop op een ruimhartige oplossing van de burgemeester in dezen, want dat helpt. Dat is ook nodig denk ik om ermee in het reine te komen. En dus dus niet zoals afgelopen vrijdag op AT5. Waar de burgemeester weer zei dat er oordelen en vooroordelen waren die niet op waarheid waren gebaseerd. (...) Ik zal aandachtig luisteren en de balans maken we later in het debat op."

Andere coalitiepartijen waren ook kritisch, maar minder kritisch dan de SP. "Volgens mij is er geen belangenverstrengeling", zei GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting. "Dat wil ik hier gezegd hebben. Dat er een schijn is, is alleen al omdat die hier wordt opgeworpen." PvdA-raadslid Dennis Boutkan zei dat de second opinion hem 'op een essentieel punt' gerust had gesteld. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig vond dat er veel was misgegaan, maar dat 'uiteindelijk de kaders goed zijn'.