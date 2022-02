Stormen Dudley en Eunice komen naar Noord-Holland: vooral hevig aan de kust

De provincie zet zich schrap voor stormen Dudley en Eunice, waarvoor het KNMI code geel heeft afgegeven. Morgen heeft Noord-Holland te maken met storm Dudley en vanaf vrijdag met storm Eunice. Wat kunnen inwoners verwachten van de stormen en welke voorbereidingen worden er getroffen?

NH Nieuws/Patrick van Heezick

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten en hevige regenbuien. Het lijkt erop dat storm Eunice heviger wordt dan Dudley. "Dan zijn er uitschieters tot 110 kilometer per uur boven land en in de kuststreken 120 tot 130 kilometer per uur", vertelde NH Nieuws-weerman Jan Visser al eerder. Strandpaviljoens nemen maatregelen Omdat de stormen in de kuststreken het hevigst zijn, zijn het ook vooral de strandpaviljoens waar het meest voor gevreesd wordt. Op Texel werd tijdelijk strandpaviljoen Paal 15 uit voorzorg al afgebroken. Tijdens storm Corrie was het paviljoen al erg beschadigd geraakt. Hoewel het toen was ontruimd bracht de storm toch veel schade toe. Toch maken zeker niet alle eigenaren strandpaviljoens zich zorgen om Dudley en Eunice. Patrick Schaasberg van strandpaviljoen Luctor et Emergo in Camperduin laat weten geen aanvullende voorzorgsmaatregelen te hoeven treffen. "De verwachting is dat de stormen minder heftig zijn dan Corrie." Tijdens die storm beukte de zee vaak hard tegen het smalle strandpaviljoen aan.

In Bloemendaal aan Zee zijn de meeste terrassen van de strandpaviljoens leeggehaald en is alles vastgezet. Er worden bij sommige strandtenten ook nog andere kleine maatregelen genomen, maar de verwachting is dat het nabijgelegen Zandvoort meer last zal hebben van de stormen. Uitgaan van het ergste In Zandvoort wordt uitgegaan van het ergste, omdat daar de opbouw voor het zomerseizoen al is gestart. Tijdens storm Corrie was nog niet het geval. Om het zekere voor het onzekere te nemen wordt de boel daar dichtgetimmerd, worden er dakplaten verstevigd met zandzakken en worden er stormschotten neergezet. Of die maatregelen genoeg zullen zijn zal moeten blijken. "Alle aspecten van het weer zitten wel tegen", vertelde een medewerker van Strand 21 eerder aan NH Nieuws.

Goed nieuws voor Schiphol Voor Schiphol lijkt de invloed van de stormen mee te vallen. Hoewel de luchthaven waarschuwt voor vertragingen, zijn er nog geen vluchten geannuleerd. Tijdens storm Corrie was dat wel anders, toen werden er bijna driehonderd vluchten geannuleerd. Had Dudley en Eunice voor minder gedoe zorgt op Schiphol heeft te maken met de windrichtingen. Waar Corrie een noordwesterstorm was, komen deze twee stormen uit het zuiden en zuidwesten. En omdat die twee windrichten in Nederland het meest voorkomen, zijn de start- en landingsbanen van Schiphol daarop ingericht.