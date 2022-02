Buurt herdenkt slachtoffers Tweede Wereldoorlog: "Schokkend hoeveel er uit Oud-West zijn weggevoerd"

Bij de komende Dodenherdenking gaat een groep van bewoners uit Oud-West de mensen herdenken die in hun buurt woorden en in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's in concentratiekampen om het leven zijn gebracht. Ze hebben het levensverhaal uitgezocht uit te zoeken en maken een bordje met de naam van het Holocaustslachtoffer.

"Ik heb gekozen voor Aaltje Henriette Nordheim en zij is 18 september 1912 geboren en op 1 november 1942 in Auschwitz overleden", beschrijft ze de gevonden informatie. "Ik wil dat ze op de een of andere manier opvalt straks als we haar neer gaan leggen in het stratenplan wat we gaan maken. Dat zij op het goede adres op de Overtoom neergelegd kan worden. Dat ze weer thuis kan komen."

Tijdens het schilderen van de naambordjes delen alle aanwezigen het verhaal van hun gekozen slachtoffer. Ze hebben op de lijst, die te zien is op de website van het project Namen en Nummers, gekeken. Hierop zijn alle weggevoerde Joodse slachtoffers te zien. De vier dames, allemaal woonachtig in Oud-West, kozen allen een naam die hen aansprak. Voor Anoesjka Dinjens was het de voornaam van een dierbare vriendin waar haar oog op viel.

Dit initiatief, genaamd Namen en Nummers is bedacht en opgezet door kunstenaar Ida van der Lee in 2012. Zij zette het op in de Oosterparkbuurt waar veel Joden woonden die zijn weggevoerd door de nazi's en nooit meer terugkeerden.

Mede-initiatiefnemer Eba Nanuru vindt het heel belangrijk dat de buurt de geschiedenis kent en dat mede-buurtbewoners leren van de verhalen. "Op 4 mei zijn we van plan om de borden die we hier maken te leggen op een pleintje hier bij het Wilhelmina Gasthuis", legt ze uit. "We maken een stratenplan zodat je in één klap kunt zien wat er gebeurd is. In totaal zijn er 165 Joodse mensen weggebracht en nooit meer teruggekomen."

Workshops

Door in maart en april, in samenwerking met kunstenaars van WG-Kunst, workshops te organiseren waarbij mensen een naambordje kunnen schilderen, hoopt ze alle 165 namen neer te kunnen leggen. Daarmee krijgen de weggevoerde oorlogsslachtoffers een gezicht volgens haar. "Het is dus niet alleen een naam, maar je noemt het verhaal ook op de dag van 4 mei", vertelt Nanuru. "Zo lang je die naam noemt wordt de persoon niet vergeten. Wij willen hier achterhalen wat voor persoon het is. Dan leeft zo'n man, vrouw of kind ineens."