Waarom Dudley voor Schiphol een storm in een glas water is

Schiphol verwacht minder overlast voor reizigers door stormen Dudley en Eunice, die vandaag en morgen over Nederland razen, dan door storm Corrie het geval was. Het KNMI heeft code geel afgegeven en de luchthaven waarschuwt voor vertragingen, maar vooralsnog worden er geen vluchten geannuleerd. Wel maakten meerdere toestellen gisteravond een doorstart. S torm Corrie zorgde ruim twee weken geleden voor maar liefst 295 annuleringen. Wat maakt Dudley en Eunice anders?

 Strong winds in Amsterdam, after 2 landing attempts #EK149 from Dubai is diverting to Paris. https://t.co/whqxsgYv1K pic.twitter.com/EnVRwWavZ9

Op Schiphol kunnen er windstoten tot zo'n 90 kilometer per uur zijn. Corrie ging op maandag 31 januari met 100 kilometer per uur nog iets harder tekeer, maar de gevolgen van die storm waren voor de reizigers die van of naar Schiphol zouden vliegen veel groter.

Het grote verschil is dat Corrie een noordwesterstorm was en Dudley en Eunice respectievelijk uit het westen en zuidwesten komen. Een storm uit het noordwesten komt in Nederland veel minder vaak voor. De wind waait hier het vaakst uit het westen, zuiden of zuidwestelijke richting. De zes start- en landingsbanen van Schiphol zijn hierop ingericht.

Maar één baan

De komende twee dagen kan Schiphol daarom meerdere banen tegelijk inzetten voor startend en landend vliegverkeer, ondanks de harde wind en windstoten. Storm Corrie ontregelde veel vluchten, omdat er toen maar één start- en landingsbaan gebruikt kon worden.

De luchtverkeersleiding laat vliegtuigen zoveel mogelijk tegen de wind in landen. Tegenwind helpt het toestel afremmen. Met zijwind landen kan ook, maar als die te hard is, komt de veiligheid in het geding.

Alleen de Buitenveldertbaan was open tijdens storm Corrie. Piloten moesten vanwege de harde zijwind flink bijsturen. Het artikel gaat verder onder de video.