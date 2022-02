Honden aan de lijn wekt chagrijn: "Poep slecht voor de natuur, maar Tata Steel dan?"

Hondenbezitters balen dat in een populair uitlaatgebied in IJmuiden hun dieren binnenkort niet meer mogen loslopen. De gemeente Velsen gaat boetes uitdelen aan baasjes die hun hond niet aan de riem hebben of uitwerpselen laten liggen.

Een andere vrouw zegt: "Hondenpoep slecht voor de natuur? En als ik dan naar links kijk en Tata Steel zie..? Volgens mij valt het allemaal wel mee. De gemeente moet niet onderschatten dat bewegen niet alleen voor de hond, maar ook voor het baasje van groot belang is, zeker in tijden van corona. Ik hoop echt dat ze het terugdraaien. Het is definitief, zegt u?"

De palen waar straks de verbodsborden op worden geschroefd staan al bij de duiningang in de Amperestraat. Het belooft weinig goeds voor de hondeneigenaren. "Het is vreselijk", zegt een vrouw die twee honden aan het uitlaten is. "Ik kom hier al jaren een paar keer per week, de beestjes kunnen hier hun energie kwijt en voor mezelf is het ook heerlijk."

Het gaat om de duinen van IJmuiden, een gebied tussen de Heerenduinweg en de Amperestraat. Dit terrein staat bekend als een walhalla voor honden en hondenuitlaters. Het heeft het zogenoemde Natura 2000-predikaat, wat betekent dat honden al aan de lijn moesten worden gehouden. Alleen, de gemeente heeft als beheerder altijd toegestaan dat ze losliepen. Totdat de provincie het welletjes vond en van de gemeente verlangde dat het zou gaan handhaven in dit deel van het Nationaal Park Kennemerland. Dat gaat over een paar weken gebeuren.

Een vrouw die een peloton honden uitlaat voor mensen die daar zelf niet toe in staat zijn, zegt dat de druk op dit gebied sterk is toegenomen. "In Zandvoort worden uitlaatservices geweerd en ook vanuit Amsterdam komen ze hier naartoe. Dus er moet iets gebeuren, het zou mooi zijn als de gemeente over een oplossing zou willen nadenken."

Waardevol natuurgebied

Verantwoordelijk wethouder Sebastian Dinjens zegt dat hij begrijpt dat mensen 'niet staan te juichen en moeten wennen aan het aanlijngebod en de opruimplicht, omdat hier al die tijd is gedoogd.' Maar hij hoopt ook dat hondenbezitters begrijpen dat het om een

waardevol en bijzonder natuurgebied gaat. "Dat moeten we zo goed mogelijk beschermen.

Naast handhaven en het plaatsen van borden gaan we bezoekers ook faciliteren. De planning

is dat we in april op een aantal plekken extra prullenbakken plaatsen en dispensers met

hondenpoepzakjes. Ook is er binnenkort een digitale kaart beschikbaar waarop inwoners de

vele plekken in Velsen kunnen zien waar honden mogen loslopen.”