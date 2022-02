Gemeente Zandvoort 'not amused': 'Ministerie informeerde niet over gas-proefboring'

De gemeente Zandvoort wist niet dat er 11 kilometer voor de kust een proefboring naar gas plaats zou gaan vinden. Het ministerie van Economische Zaken had de gemeente daar niet van op de hoogte gesteld en dat is niet goed gevallen bij de Zandvoortse burgemeester en wethouders.

Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen die GroenLinks had gesteld. Voor de kust van Zandvoort en Bloemendaal staat namelijk sinds een aantal maanden een boorplatform. Het bedrijf Tulip Oil is daar aan het proefboren naar gas. Het gaat om een tijdelijk project, maar als het een lucratief gasveld is, dan is de kans groot dat het boorplatform daar later voor langere tijd zal staan.

'Ongenoegen over huidige werkwijze van Ministerie'

Karim El Gebaly, fractievoorzitter van GroenLinks in Zandvoort, vreest voor mogelijke schadelijke gevolgen van gaswinning voor de kust en wilde weten van het college of die van de proefboring op de hoogte was en wat de eventuele gevolgen voor Zandvoort zouden kunnen zijn.

Het college blijkt dus niet op de hoogte te zijn gesteld van de vergunningverlening voor de proefboring. 'Het had in de rede gelegen dat het Ministerie de gemeente op de

hoogte had gesteld. Zo is in het verleden Zandvoort vooraf betrokken bij de aanleg van

windmolenparken in de zee. Wij zullen onze ongenoegen over de huidige werkwijze bij het Ministerie kenbaar maken', zo luidt de schriftelijke reactie van de wethouder.

Aangezien het project voor de kust qua omvang beperkt is en alle vergunningsprocedures zijn doorlopen, maakt het college zich nu niet druk over eventuele schadelijke gevolgen voor Zandvoort. Het college zal er bij het ministerie op aandringen om de uitkomsten van de proefboring te delen.

Mocht blijken dat het gasveld economisch winbare gasreserves bevat, dan zal er opnieuw een vergunning aangevraagd moeten worden door Tulip Oil om het gas te kunnen winnen.