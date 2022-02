Politie arresteert activisten Extinction Rebellion na bezetting ING-hoofdkantoor

De politie heeft vanavond activisten van Extinction Rebellion aangehouden nadat ze eerder vandaag het hoofdkantoor van ING in Amsterdam Zuidoost hebben bezet. De bezetters verbleven urenlang in de lobby van het kantoor, maar lieten wel medewerkers en gasten in- en uitlopen.

Een deel van de milieuactivisten zijn vanavond uit zichzelf naar buiten gelopen, anderen lieten zich door de politie naar buiten tillen. Zowel Extinction Rebellion als ING laat weten dat de aanhoudingen verder rustig en vreedzaam zijn verlopen.

De activisten zaten urenlang in het ING-hoofdkantoor aan het Bijlmerplein. In de lobby hadden ze spandoeken opgehangen en gekleurde vlaggen bij zich. Ook hadden ze olievaten meegenomen en lagen er kolen op een zeiltje om de 'viezigheid te laten zien'.

"Wij willen dat ING nu stopt met fossiele investeren", zei een woordvoerder vanmiddag tegen AT5/NH Amsterdam. "ING investeert met miljarden de klimaatcrisis, terwijl ze tegelijkertijd zeggen dat ze het akkoord van Parijs van 2015 steunen en allemaal een stapje terug moeten doen." Ondertussen investeert de bank volgens de activisten 40 miljard euro in kolenmijnen en gasboringen. "Er zijn al zo vaak brieven geschreven, maar ING beweegt niet. Dit moet stoppen."

De leden van milieuactiegroep viel tijdens de actie niemand lastig en lieten ook klanten met rust, daarom besloot ING hen gewoon in de lobby te laten.

ING: Vorige week nog goed gesprek

De bank was wel wat verrast door de actie, deels omdat ze vorige week nog een 'goed gesprek' hadden met Extinction Rebellion. "Wij hebben het toen ook gehad over de investeringen in fossiele brandstoffen", laat een woordvoerder weten. "We zijn bezig met een transitie zodat we in lijn zijn met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, maar het is niet realistisch om dat van de ene op de andere dag te doen. Dat kost tijd."

De activisten kijken terug op een redelijk geslaagde actie, al hadden ze wel gehoolpt wat langer te kunnen blijven. "We waren er helemaal klaar voor om te overnachten", zegt Gerben Staring namens de actiegroep. "Maar goed, nu slapen de rebellen in een ander bedje." Ook ING meldt dat de ontruiming zonder problemen is verlopen. "Ze bedankten zelfs de receptie nog voor de gastvrijheid."