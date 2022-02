Hoofdkantoor ING bezet door actievoerders van Extinction Rebellion

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag het hoofdkantoor van ING in Zuidoost bezet om te demonstreren tegen de investeringen die de bank zou doen in fossiele brandstoffen.

De activisten zitten in de lobby van het hoofdkantoor aan het Bijlmerplein. Daarnaast hebben ze spandoeken opgehangen en gekleurde vlaggen bij zich. Ook staan er olievaten in de lobby en liggen er kolen op een zeiltje om de 'viezigheid te laten zien'.

"Wij willen dat ING nu stopt met fossiele investeren", zegt een woordvoerder. "ING investeert met miljarden de klimaatcrisis, terwijl ze tegelijkertijd zeggen dat ze het akkoord van Parijs van 2015 steunen en allemaal een stapje terug moeten doen." Ondertussen investeert de bank volgens de activisten 40 miljard euro in kolenmijnen en gasboringen. "Er zijn al zo vaak brieven geschreven, maar ING beweegt niet. Dit moet stoppen."

Bezetters welkom in lobby

In het hoofdkantoor van de bank zijn ongeveer 15 activisten aanwezig. De politie is ook opgeroepen, maar verplaatst de bezetters niet. Sinds de aanwezigheid van de activisten kunnen medewerkers en bezoekers gewoon het pand in en uit. "De activisten vallen niemand lastig en laten ook klanten met rust, dus bij het bedrijf hebben ze besloten om hen daar te laten zitten", laat een woordvoerder van de politie weten. "Wie zijn wij dan om in te grijpen?"

ING laat weten dat ze verrast zijn door de actie, deels omdat ze vorige week nog een 'goed gesprek' hadden met Extinction Rebellion. "Wij hebben het toen ook gehad over de investeringen in fossiele brandstoffen", laat een woordvoerder weten. "We willen dit over 3 jaar terugdringen naar nul, maar het is niet realistisch om dat van de ene op de andere dag te doen. Dat kost tijd."

De activisten van Extinction Rebellion zijn van plan om net zo lang in de lobby te blijven tot de bank ook daadwerkelijk stopt met de investeringen. Het kantoor gaat om 21.00 uur dicht. Dan moeten ook de bezetters het pand uit.