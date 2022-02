Festivalorganisatoren voorzichtig blij: "Maar de champagnefles is nog niet open"

Met de versoepelingen voor de deur zijn ondernemers in de evenementensector in de regio voorzichtig vooruit aan het kijken naar komende zomer. Vanaf vrijdag worden veel coronaregels losgelaten . Dan mogen onder meer de horeca en cultuursector weer open tot 01:00 uur en een week later vervallen bijna alle regels.

Het nieuws dat ook festivals weer kunnen plaatsvinden, is nog niet helemaal doorgedrongen bij veel ondernemers. "We zijn voorzichtig heel blij", zegt Patrick Uitendaal van Haarlem Jazz & More en Haarlem Culinair. Binnenkort zit de organisatie om de tafel om een en ander op een rij te zetten. "De sfeer in het team is goed en er is meer positiviteit, maar de champagnefles is zeker nog niet open. We moeten het eerst nog maar eens zien."

Bij Niels Weijers van het Vijfhoek Huiskamer Festival en het feest op Koningsdag in de Vijfhoek overheerst over het algemeen veel blijdschap. "Maar ik krijg er ook wel een beetje stress van. De afgelopen anderhalf jaar dacht ik alleen op korte termijn na, en nu moet ik ineens alles voor Koningsdag gaan regelen. Dat is even schakelen en ik hoop dat er voldoende mankracht en materieel is om het voor elkaar te krijgen. Maar we staan te springen om weer los te gaan."

'Weer lekker normaal'

Bart Geleijnse van Veerplas Festival staat er van te kijken dat het kabinet zo snel met deze versoepelingen komt. "Ik geloofde er wel in dat de festivals later deze zomer door konden gaan, maar dat het zó snel zou gebeuren, dat hadden we niet voorzien. Het is een aangename verrassing dat ook de evenementen in april en mei mogen plaatsvinden. Gelukkig kunnen we dan weer lekker normaal doen, daar kijken we naar uit."

De voorzitter van Stichting Bevrijdingspop, Bernt Schneiders, liet gisteren al weten dat hij blij is dat het festival eindelijk weer 'als vanouds' door kan gaan. "Het besluit om dit jaar weer een festival op locatie te organiseren, hebben we eenduidig en met instemmend applaus en zelfs gejuich genomen."

Kleverparkfestival kan niet doorgaan

Voor het Kleverparkfestival komen de versoepelingen helaas te laat. Normaal wordt het evenement in mei georganiseerd en dat is volgens organisator Taco Kiers helaas niet meer haalbaar. "Het is veel te kort dag om zo’n evenement nog helemaal op touw te zetten. Een vergunningaanvraag duurt al maanden, dus daar is het helaas te laat voor. We gaan er volgend jaar weer voor."