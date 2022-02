Zorgen over 'levendige handel' van drugs en zelfs seks onder Hilversummers op chat-apps

Het heeft er alle schijn van dat er onder Hilversummers flink wat wordt verhandeld aan soft- en harddrugs, nep-paspoorten en seks, met behulp van verborgen chatgroepen. Er leven zorgen over deze handel, zo stelt de lokale SP-fractie. Burgemeester en wethouders wordt gevraagd deze handel aan te pakken.

Adobe Stock

Dat er onder Hilversummers best wel het een en ander wordt verhandeld, was al langer bekend. Het afgelopen jaar werd onder meer al duidelijk dat er grote zorgen waren over drugshandel op en rond scholen. Dat er via chatgroepen wordt verhandeld, was tot nu toe onbekend. Toch noemt de lokale SP-fractie het 'naïef om te denken' dat drugshandel op welk vlak dan ook aan Hilversum voorbij gaat.

Quote "Nu deze handel ook in Hilversum groeit moeten we ons daar rekenschap van geven en trachten daar iets aan te doen" De Hilversumse SP-fractie

En dat blijkt ook wel: de partij maakte zelf een rondje door groepen op chatkanaal Telegram en ontdekte dat er heel wat aan drugs, nep-paspoorten, vaccinatiebewijzen en zelfs seks wordt aangeboden. "Er is een florerende handel van vele zaken, waarvan we met elkaar gezegd hebben dat dit niet wenselijk is, schade kan aanrichten aan bijvoorbeeld de volksgezondheid of gewoonweg gevaarlijk is", zo stelt de partij. Dat is ook niet voor het eerst. Hilversum had eerder al te maken met 'runners' rond scholen die drugs verhandelen, maar ook van onder meer wodka-koeriers en lachgasbezorgers.

Screenshots van chatgroepen die de SP opdook - SP Hilversum

Aanpak van drugshandel De politici hebben dan ook zorgen over de toename van de vele aanbiedingen. De lokale SP-fractie vraagt burgemeester en wethouders daarom naar de problemen en wil weten wat er aan gedaan kan worden. De partij wil weten of deze grootschalige online drugshandel bekend is en wat onder anderen de politie er nu al aan doet. Daarnaast wil men onder meer weten of het beeld bestaat dat deze handel - onder meer door de coronacrisis - ook toeneemt. Daarnaast wordt aan burgemeester en wethouders gevraagd wat er nu al gedaan wordt aan de aanpak van deze drugshandel en wat er nog meer gedaan kan worden om dit tegen te gaan. De partij doelt niet alleen op handhaven, maar ook aan voorlichting en preventie op scholen. "Nu deze handel ook in Hilversum groeit moeten we ons daar rekenschap van geven en trachten daar iets aan te doen", aldus de partij. De vragen van de SP moeten nog worden beantwoord.