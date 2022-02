Geen documenten, wel een coronavaccinatie: "Eigenlijk zijn de mensen illegaal hier"

Voor sommigen is het de eerste keer, anderen laten zich voor de derde maal inenten tegen corona. Maar spannend vinden ze het allemaal. Vanmiddag konden mensen zonder verblijfsstatus zich bij Stem in de Stad in Haarlem laten inenten tegen corona, zelfs zonder legitimatie.

De 36-jarige Sam stapt met een glimlach naar binnen. Hij heeft al twee prikken gehad en gaat nu voor zijn derde. Na binnenkomst vult hij met een vrijwilliger eerst een gezondheidsverklaring in. Het document ligt er in verschillende talen en als hij alles met 'nee' heeft ingevuld, mag hij door naar de registratie.

"De mensen die zich vandaag laten prikken kennen we persoonlijk", vertelt Suzan Nicolai coördinator ongedocumenteerden van Stem in de stad. "De meesten verblijven illegaal in Nederland, ze zouden opgepakt kunnen worden. Het is belangrijk dat we tijdens het inenten een veilige omgeving voor deze mensen creëren."

Statushouders, ongedocumenteerden en straatslapers: iedere 'kwetsbare' kon zich vanmiddag laten inenten bij Stem in de Stad, een organisatie die kwetsbare mensen probeert te ondersteunen. Dat doen ze met juridische bijstand voor bijvoorbeeld statushouders of maatschappelijke hulp voor dak- en thuislozen.

Mocht statushouder Sam ergens op de lijst een van de vragen toch met 'ja' hebben beantwoord, dan is er een arts aanwezig om te controleren of hij toch geprikt mag worden. Even verderop, bij de registratie, wachten Nordin Azahaf en Tine Cappelle, twee medewerkers van de GGD op Sam. Hier worden de prikken geregistreerd, ook als iemand illegaal in Nederland is.

"Wanneer iemand komt zonder BSN of legitimatie, dan kunnen we een speciaal nummer aanmaken," legt Cappelle uit. "Toch zijn sommige mensen bang om zich te laten registreren, bijvoorbeeld illegalen. Maar wij geven dat aangemaakte nummer aan geen enkele instantie door. Het is alleen een gezondheidsnummer waarmee ze een prik kunnen krijgen."

Voor Sam is dat niet aan de orde. Hij heeft zich met zijn verblijfspasje aangemeld en mag door naar de volgende horde. Daar staan de prikkers Wiemer Bouritius en Pim Joosten al klaar.

Zes lagen

"Je doet met deze doelgroep eigenlijk niet heel veel anders als je vaccineert", zegt prikker Bouritius. "Het enige wat ik wel eens heb meegemaakt bij een dakloze man was dat hij zes lagen aanhad. Die moeten dan toch uit."

Na Sam's prik, ontspant hij in de gezamenlijke ruimte van Stem in de stad. "Ik ben blij met deze vaccinatie, want het is Pfizer. Dat is beter dan Janssen." Sam woont in Velserpoort, een opvang voor zo'n zestig dak- en thuislozen, waar een tijdje geleden iedereen in quarantaine moest vanwege besmettingen.

Acht prikken

"We mochten toen een paar dagen niet naar buiten en we werden gecontroleerd op corona. Daarom ben ik nu extra blij met deze prik. Ik vind het goed dat het hier kan, het is veilig en je kent de mensen."

Er zijn vanmiddag zo'n acht prikken gezet. Dat is nadat er de eerste keer twaalf inentingen werden gezet geen slechte score, meent Nicolai. Maar daar is het ze niet om te doen. "We doen het niet voor de cijfers. Als er al een iemand geholpen is, zijn wij blij."