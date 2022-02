Opmeerders laten wens oud-burgemeester GertJan Nijpels in vervulling gaan

De wens van oud-burgemeester GertJan Nijpels gaat alsnog in vervulling, zegt theatermaker Tim de Haan van burgerinitiatief Samen op Pad. "Hij pleitte voor verbinding en herdenking na de coronacrisis." Daarom komt er een herinneringsmuur in het gemeentehuis en wordt er een beuk geplant, ter herinnering aan de geliefde burgemeester.

"We hebben zo lang in isolement geleefd", vervolgt Tim de Haan, een van de initiatiefnemers uit Hoogwoud. De Hoogwouder had al langer het idee om iets te maken waarmee hij mensen kan verbinden. "Maar toen brak corona uit en lag alles stil."

Hij vervolgt: "De verbinding met die wereld daarbuiten. Dat is wat we hiermee willen bereiken."

In het harnas gestorven

Het burgerinitiatief, met de naam Samen op Pad, werd in 2021 in het leven geroepen om inwoners dichter bij elkaar te brengen. Het was ook de wens van oud-burgemeester GertJan Nijpels, voordat hij plotseling overleed. De burgemeester kreeg een hartaanval toen hij op 8 februari vorig jaar onderweg was naar een brand bij het Rundveemuseum in Aartswoud.

"Hij wilde na het coronatijdperk samen met 'zijn' inwoners de overledenen herdenken, maar daarnaast ook het leven vieren en vooruitkijken naar de toekomst", vertelt De Haan. Samen met vijf anderen geeft hij nu gehoor aan zijn wens. "Dat gedachtegoed is ook overgenomen door burgemeester Gerard van den Hengel, waarna de bal is gaan rollen."

Een herdenkingsboom

Zo wordt er op 5 maart bij de passantenhaven in Spanbroek een beuk geplant, ter herinnering aan de oud-burgemeester. In het bijzijn van burgemeester Gerard van der Hengel zal Roos, de weduwe van Nijpels, samen met hun zoon Max de beuk planten.

Niet alleen zorgt de brandweer van Opmeer tijdens het planten voor een ereboog van water, zegt woordvoerder Yildiz Jonkers. "Ook wordt de plechtigheid omlijst met muziek en zang", vult zij aan. "Een bijzondere dag voor en door Opmeerders."

"In elke kern wordt er een soortgelijke boom geplant", gaat De Haan verder. "Een blijvende plaats van samenkomst voor inwoners van Opmeer. Maar ook een blijvende herinnering aan een bijzondere periode die we hopelijk nu achter ons kunnen laten."

Bellen naar de hemel

In het Pinksterweekend – op 4 en 5 juni – wordt er ook een festival georganiseerd, waarin de plannen van de werkgroep samenkomen, licht De Haan toe. "In elke kern vindt er een activiteit plaats. Zo komt er een wandeltocht en we plaatsen een herinneringsmuur in het gemeentehuis", licht hij een tip van de sluier op.

Ook het plaatsen van een ouderwetse telefooncel in een weiland in Hoogwoud, waar inwoners kunnen bellen naar de hemel, behoort tot de ideeën, zo vertelt de Hoogwouder. "Ze kunnen dan bellen naar iemand die ze missen. Even je hart luchten."