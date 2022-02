Lil' Kleine voorlopig vrijgelaten, onderzoek naar lekken informatie door agent

De rapper blijft verdachte in het onderzoek dat nog naar hem loopt. Het Openbaar Ministerie gaat op een later moment beslissen of de rapper wordt vervolgd.

Onderzoek naar mogelijk lek

Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar een mogelijk lek in de zaak Scholten. Op het juice-channel 'Reality FBI' is woensdagochtend een conversatie gedeeld van een Snapchat-gesprek met iemand die zich voordoet als agent. Daarin staat beschreven dat de rapper spijt heeft, niet wilde eten en huilde in de cel.





De politie laat weten dat ze op de hoogte zijn van de conversatie op social media. Of de gedeelde informatie inderdaad afkomstig is van een politiemedewerker wordt onderzocht. Inhoudelijk wilde de politie niet reageren op de informatie die is gedeeld. Wel geven ze aan dat het niet toegestaan is dat agenten dit soort gegevens delen.

Eerdere veroordeling

Afgelopen donderdag werd de Amsterdamse rapper veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub bij het Rembrandtplein in december 2019. Ook moet Scholten hem een schadevergoeding betalen van 450 euro.