Toon strijdt tegen naamsverandering schouwburg De Meerse: "Leeft onder veel mensen"

Technicus Toon Bouman van de Hoofddorpse schouwburg De Meerse is boos dat het theater binnenkort een nieuwe naam krijgt. Door die nieuwe naam, C-punt, en andere plannen verdwijnt volgens Bouman de ziel uit het theater. Hij is daarom een petitie gestart, en krijgt steun van BN'ers en anderen die de schouwburg een warm hart toedragen.

"448!", vertelt Toon Bouman woensdag opgewekt, nadat hij heeft opgezocht hoeveel mensen de petitie ondertekend hebben. "En de actie is vandaag pas begonnen hè?" Of hij zoveel steun had verwacht? "Ik had het wel gehoopt, want ik weet dat het onder een heleboel mensen leeft."

"Een theater is eigenlijk een mens", aldus Van Muiswinkel, die menig voorstelling in de Meerse heeft opgevoerd. "Die theaters hebben een geschiedenis en een organisatie, daar moet je niet te veel aankomen. Zo'n organisatie met al z'n artistieke expertise, daar ga je alleen iets aan veranderen als het echt niet anders kan. En je gaat al helemaal de naam niet veranderen."

Directeur-bestuurder Arjen Davidsen vindt dat Bouman recht op zijn mening heeft, maar gaat de naamsverandering niet stoppen door de petitie. "We zijn al tien jaar bezig met de herorganisatie, vooral achter de schermen. De naam is de laatste stap aan de voorkant, maar ik heb altijd al gezegd dat ook die verandering zou komen."

Bouman erkent dat zijn actie 'eventueel consequenties kan hebben'. "Maar in deze organisatiestructuur voel ik me gewoon niet op mijn gemak. Ik wil dicht bij mijn hart blijven en ik heb hart voor theater. Van doormodderen zou ik diep ongelukkig worden."

De gevolgen daarvan ondervind Bouman naar eigen zeggen nu al: "We hadden altijd een theaterdirecteur en een horecadirecteur. Die zijn na hun vertrek nooit vervangen. Het lijkt wel of we worden uitgehold. Verandering is belangrijk, maar sommige dingen zijn al uitgeprobeerd en zijn mislukt. We moeten leren van die lessen."

De geplande naamsverandering is onderdeel van een reorganisatie. Alle culturele instellingen die in het Cultuurgebouw zitten – De Meerse hoort daar ook bij – gaan onder één koepelorganisatie vallen en krijgen dezelfde naam: C-punt. Desastreus voor de toekomst van De Meerse, vreest Bouman, omdat het theater dan zijn zelfstandigheid verliest. "Een theater kun je niet vanuit een ivoren toren organiseren."

"Het is bij ons nu een ratjetoe van logo's, brochures en website, dat is onlogisch"

Davidsen vertelt dat de verschillende namen van de verschillende culturele instellingen in het gebouw veel verwarring veroorzaken. "Uit ons publieksonderzoek blijkt dat mensen niet snappen dat we één organisatie zijn, we krijgen ook vijf keer dezelfde post. Het is bij ons nu een ratjetoe van verschillende logo's, brochures en websites. Dat is onlogisch en inefficiënt, we willen nu de samenhang benadrukken."

Juist véél inspraak werknemers

Davidsen gelooft niet dat mensen zich niet durven uit te spreken. Hij benadrukt de vele enquêtes, vergaderingen en onderzoeken waarvoor inspraak van medewerkers werd gevraagd. Die inspraak is er volgens Davidsen ook volop geweest, waaronder een stemming over de nieuwe naam onder werknemers. Ook heeft Davidsen vanaf het begin benadrukt dat niemand ontslagen zou worden. Dat is hij ook in de toekomst niet van plan.