Gids Davy (23) wil para-triatleet Sander (43) naar Spelen in Parijs loodsen

Die rol vervult Davy nu twee jaar, nadat-ie jarenlang zelf op hoog niveau had deelgenomen aan triatlons. Zo was Davy zelfs Nederlands kampioen en Talent van het Jaar in Amstelveen. Een val tijdens het sporten zette hem uiteindelijk op een ander spoor.

Het betekende de start van een mooie samenwerking met de 43-jarige paratriatleet Sander Koomen uit Zaandam. Zowel op de fiets, hardlopend als in het water vormt Davy nu een tandem met Sander en is plaatsing voor de Paralympische Zomerspelen de heilige missie.

En dat doel komt steeds meer in zicht. "Toen we begonnen, stonden we nummer 49 op de wereldranglijst maar inmiddels zijn we al gestegen naar plek 25", aldus de Amstelvener. "Maar er is nog wel een weg te gaan want uiteindelijk moeten we ons in de top 6 zien te manifesteren."

Ideale lijn

Tijdens het hardlopen en het zwemmen is het Sander die het tempo bepaalt. Aan Davy de taak om de ideale lijn te behouden en Sander aanwijzingen te geven. Zo moet Heijsteeg bijvoorbeeld tijdens het zwemmen Sander op tijd het seintje geven dat er gekeerd moet worden.

"Ik ben heel blij met Davy", zo laat Sander weten. "Zonder hem kom ik geen stap verder, letterlijk en figuurlijk." Davy geniet op zijn beurt van de samenwerking. "Ik wilde al meer de kant op van het trainen en coachen en deze samenwerking geeft mij ook weer een boost", zegt Davy. "Op het moment dat ik Sander veilig, goed en snel naar de finish loods, krijg ik daar een kick van."