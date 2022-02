Politie geeft beelden vrij van gewapende overval op tankstation Amsterdamsevaart

De politie deelt beelden van de overval van 3 februari op het tankstation in de Amsterdamsevaart. Op de beelden is te zien hoe de man rond 14.40 uur met een mes de werknemers bedreigt en vervolgens de kassa leeghaalt.

De beelden tonen dat de overvaller direct naar de balie toeloopt waar twee werknemers staan. De man klimt over de balie en maakt steekbewegingen richting de personeelsleden en dwingt hun de kassa te openen.

Wat opvalt aan de beelden is dat gedurende de hele overval de man het mes in zijn handen houdt. Zo is goed te zien hoe de overvaller de kassa leeghaalt met het mes tussen zijn handen geklemd. Vervolgens is te zien hoe de man nog steeds met het mes in zijn handen het tankstation verlaat en uit het zicht van de camera's rent.

De politie hoopt met het vrijgeven van de beelden dat mensen de man herkennen. Ook wil de politie weten of iemand de man voorafgaand aan de overval heeft gezien.