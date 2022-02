Amsterdam ziet mogelijk af van dwangsommen voor clubs die deuren openden

Clubs die afgelopen zaterdag in Amsterdam hun deuren openden, hoeven mogelijk toch geen 4600 euro dwangsom te betalen. Burgemeester Halsema zei zojuist in een gemeenteraadsvergadering dat de gemeente na bezwaren van de clubs nog kan afzien van de dwangsommen.

Dat zei ze na vragen van Forum voor Democratie-fractievoorzitter Anton van Schijndel. "Waarom schreef de burgemeester dat ze verplicht is de covidregels te handhaven?", vroeg Van Schijndel zich af. "Ze heeft toch een discretionaire bevoegdheid?"

"Er is zelfs een club waar 's nachts 2200 mensen hebben gedanst"

Halsema antwoordde, net als ze eerder tijdens het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester zei, dat de overtredingen zwaarder waren dan die van bijvoorbeeld theaters. "Er is zelfs een club, ik zal de naam even niet noemen, waar 's nachts 2200 mensen hebben gedanst. Dat is wel van een andere orde." Verder zouden er clubs zijn geweest die van plan waren om meerdere nachten open te gaan.

"Wat we wel doen, is dat de clubs een voornemen tot invordering krijgen", zei Halsema. "Clubs hebben die ontvangen. Op basis van uitgebreide zienswijzen, kunnen we ook afzien van vordering van de dwangsommen." Volgens Halsema zal de gemeente die zienswijzen "nauwkeurig" bestuderen.