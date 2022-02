Bekerclash tussen AZ en Ajax op donderdag 3 maart

De halve finale in de KNVB-beker tussen AZ en Ajax is op donderdag 3 maart. In Alkmaar wordt om 20.00 uur afgetrapt voor een plaats in de eindstrijd.

De andere halve finale tussen Go Ahead Eagles en PSV is op woensdagavond 2 maart.

Voor AZ heeft de planning invloed op de eredivisie. De uitwedstrijd tegen NEC is verplaatst van zaterdag 5 maart naar zondag 6 maart. In Nijmegen is de aftrap dan om 16.45 uur.

Vorig seizoen was het ook AZ-Ajax in de KNVB-beker. De Amsterdammers wonnen met 1-0 in de achtste finale door een doelpunt van Zakaria Labyad.