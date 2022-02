Ouders en kinderen Dennenheuvel mogen tot september blijven: "Tranen van opluchting"

Goed nieuws voor de ouders die met hun kinderen wonen in het Dennenheuvel-complex in Bloemendaal. Vanochtend kregen ze van de gemeente te horen dat ze tóch tot 1 september mogen blijven.

In totaal gaat het om acht ouders met kinderen die in het voormalige klooster wonen. Het zijn veelal mensen met normale banen . Zo is een van hen basisschooljuf en Saskia is zzp'er. Gisteren besteedde NH Nieuws/Haarlem105 aandacht aan hun situatie.

"Ik ben best wel een krachtig iemand en het is niet dat ik door verkeerde keuzes in deze situatie terecht ben gekomen", zei Saskia in de reportage. "Eigenlijk kan dit iedereen overkomen."

'Woningmarkt potdicht'

Zonder de verlenging waren gezinnen als dat van Saskia aangewezen op noodopvanglocaties, zoals Velserpoort in Haarlem-Noord. Maar ook daar is de druk op de woonvoorziening erg hoog. Sinds de opening van de maatschappelijke opvang in 2015, zijn de 23 familiekamers eigenlijk altijd wel bezet.

"De woningmarkt zit potdicht", vertelt Loutfia El Makrini, maatschappelijk werker van HVO Querido en werkzaam bij Velserpoort. "Het is vaak heel lastig om aan een woning te komen. Ook in Limburg is het lastig. De mensen die hier zitten hebben vaak ook gewoon werk, maar zijn het dak boven hun hoofd kwijt geraakt."

Inspraak

Vanavond zou Saskia aandacht vragen voor hun probleem in de commissievergadering van de gemeenteraad. Dat het probleem nu minder acuut is, neemt niet weg dat ze dat alsnog van plan is. "We zijn nog van het probleem af", benadrukt ze. "Het is een soort uitstel van executie. Hopelijk kunnen we nog iets van urgentie krijgen."

De gemeente Bloemendaal benadrukt in een brief aan de bewoners dat zij 'zelf verantwoordelijk zijn voor vervolghuisvesting'. "Om die reden verzoeken wij u opnieuw met klem uw zoektocht naar een nieuwe woning voort te zetten."