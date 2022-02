De Peiling: afschaffen van mondkapjes en anderhalvemeterregel gaat te snel

In het begin van de coronapandemie waren er nog speciale winkeluren voor ouderen. We droegen mondkapjes en hielden anderhalve meter afstand om hen te beschermen. Met de laatste versoepelingen worden deze maatregelen allemaal overboord gegooid. Jagen we daarmee ouderen niet opnieuw een isolement in?

Tijdens de persconferentie van gisteravond werd bekend gemaakt dat de coronamaatregelen in drie grote stappen versoepeld zullen worden. Veel versoepelingen gaan aanstaande vrijdag al in, per 25 februari sneuvelen bijna alle andere coronamaatregelen. De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen in het openbaar vervoer, op luchthavens en in vliegtuigen moet nog een mondkapje gedragen worden. De anderhalvemeterregel vervalt overal.

Nu de coronamaatregelen in rap tempo worden afgeschaft, is het voor mensen in risicogroepen een spannende tijd. Dat zei minister Kuipers van Volksgezondheid tijdens de persconferentie. "Zij moeten extra voorzichtig blijven, en anderen moeten rekening met hen houden. De kans dat je besmet raakt, is groot en dus ook de kans dat dat je het virus overdraagt op iemand met een kwetsbare gezondheid."

Stille ramp in de verpleeghuizen en de thuiszorg

In het begin van de pandemie heeft er in de verpleeghuizen en in de thuiszorg een 'stille ramp' plaatsgevonden met duizenden doden. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in een rapport over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis tijdens de eerste golf. Volgens het rapport was er te weinig aandacht voor eenzame ouderen.

Dreigt er niet een nieuw isolement voor hen en andere kwetsbare groepen met de versoepelingen? Wat vind jij, zouden we de mondkapjesplicht en de anderhalvemeterregel niet in stand houden om hen te beschermen?