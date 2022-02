Besluit over toekomst Zandvoortse manege uitgesteld tot na de verkiezingen

Zowel de eigenaren van manege Stal de Naaldenhof in Bentveld als de betrokken ruiters weten voorlopig nog niet waar ze aan toe zijn. De Zandvoortse gemeenteraad heeft namelijk een definitief besluit over de toekomst van de populaire manege uitgesteld. Dat bleek gisteravond tijdens de laatste raadsvergadering van 'de oude raad'. Na de verkiezingen zal 'de nieuwe raad' zich over de heikele kwestie moeten buigen.

Het dossier 'Stal De Naaldenhof' heeft behoorlijk wat maatschappelijke impact teweeg gebracht de laatste maanden. De eigenaren willen de manege per 2028 slopen en vijf woningen laten bouwen op de grond, waar zij ook eigenaar van zijn. Ze hebben de sluiting al 16 jaar uitgesteld en vinden het nu wel mooi geweest. De manege kent zo'n 450 ruiters en een deel is fel tegen de sluiting. Zij willen de manege graag behouden, omdat er te weinig alternatieven in de buurt zijn. College steunt eigenaar, maar raad bepaalt Het Zandvoortse college wil het bestemmingsplan wel wijzigen naar woningbouw, omdat het vertrek van de manege ook genoeg voordelen met zich mee zou brengen. De verkeersdruk zou bijvoorbeeld sterk afnemen en met het vertrek van de vele paarden zou de stikstofuitstoot ook fors teruggedrongen worden. Maar uiteindelijk is het aan de raad om daar een definitief besluit over te nemen. En dat blijkt een duivels dilemma.

Paarden op manege De Naaldenhof - Zandvoort Inside