Profronde van Noord-Holland kan eindelijk doorgaan met finish in Stompetoren

Na twee jaar geen Profronde van Noord-Holland is de wielerwedstrijd dit jaar definitef terug. Op zondag 24 april beginnen de wielrenners in Purmerend om vervolgens te finishen in Stompetoren. Voorzitter Koos Venema is heel blij dat het evenement weer door kan gaan: "Dat is het understatement van de dag."

Vanwege het coronavirus werden de edities van 2020 en 2021 afgelast. "Het is ook best moeilijk om de gang er met elkaar in te houden als je twee jaar niet kunt organiseren", zegt Venema. "Je bent bezig, maar je weet al bijna dat het niet door kan gaan door alle coronaperikelen."

De start is aan het begin van de middag op de Koemarkt in Purmerend. Een aantal uur later finishen de wielrenners in Stompetoren op de Oterlekerweg. In de afgelopen twee jaar zou de finishstreep al in Stompetoren liggen. "Het verenigingsleven en de horeca in Stompetoren zijn ontzettend enthousiast. Zij willen heel graag helpen. We moesten steeds uitstellen en nu kunnen we aan de slag. Dat is ook voor die mensen fijn."

Eendaagse

Het wielerevenement was drie jaar geleden een tweedaagse. Nu is er alleen een wedstrijd op zondag 24 april. "We hebben tegen elkaar gezegd dat we ervoor moeten zorgen dat er dit jaar een Profronde van Noord-Holland is. Een eendaagse is dan net iets eenvoudiger om rond te krijgen", aldus Venema.

Net als in de voorgaande edities is de Profronde van Noord-Holland onderdeel van de Topcompetitie. Dat is het platform voor de beste Nederlandse continentale en clubteams.