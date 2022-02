NL V Vriendenbier

Sinds de basisschool in Kudelstaart zijn Leon en Bryan dikke vrienden. Ze zijn elkaar niet uit het oog verloren en doen het liefst alles samen. Inmiddels hebben de vrienden hun geboortedorp achter zich gelaten en brouwen ze bier in hun eigen brouwerij.

De school van vroeger speelt ook nu nog een belangrijke rol in het leven van Leon en Bryan. Die ontmoetingsplek is zo dierbaar dat ze hun brouwerij ernaar vernoemd hebben en ook de biertjes die ze maken verwijzen naar de school in Kudelstaart.

In Amsterdam ontdekten de vrienden het uitgaansleven maar ook de lol van het zelf bierbrouwen. Thuis experimenteerden de vrienden met het bierbrouwen en dat leverde best mooie biertjes op. Toen er tweedehands ketels aangeboden werden hoefden Leon en Bryan niet lang na te denken en was de brouwerij een feit.

Quote Ja echte vriendschap, dat is het. Twee jongens die gewoon doen wat ze heel leuk vinden. bryan hoogenraad

Inmiddels bestaast de brouwerij zo'n zes jaar en merken de vrienden dat de biermarkt verzadigd raakt. Naast De school, staan zo'n 900 brouwerijen in Nederland geregistreerd. Dat maakt het voor nieuwkomers steeds lastiger om een boterham te verdienen. De vrienden hebben daar geen last van en kunnen rekenen op een vaste klantenkring.

Bierbrouwen is volgens Bryan in theorie helemaal niet zo moeilijk maar om iets lekkers te maken komt er veel meer bij kijken. Ook is het zeker in het begin lastig om telkens dezelfde smaak te maken. "Met andere ketels verandert ook de smaak van het bier", zo vat Bryan het gevoelige proces samen. De brouwerij zit nu op een achterafplek op een industrieterrein in Badhoevedorp maar de vrienden hopen ooit te verhuizen naar een mooie plek in de stad met een eigen proeflokaal. Daar kan het publiek dan met eigen ogen zien hoe het 'vriendenbier' gebrouwen wordt. Uiteraard onder het genot van een lekker biertje.