Na een jaar asiel heeft hond Ella bijna een nieuw baasje: "We zijn echt superblij"

De 7-jarige Ella zocht al een jaar een baasje en nu lijkt het eindelijk te lukken. Na een reportage van NH Nieuws over de verjaardag van Ella, hebben verschillende hondenliefhebbers zich aangemeld. Dierenzorg Zaanstreek is dolblij met de ontwikkeling: "Op het moment is het eerste intake gesprek geweest en zit Ella in een adoptie procedure."

"We zien de afgelopen jaren dat het steeds moeilijker wordt om honden een huis en een baasje te geven", vertelde Annemarie Karreman van Dierenzorg Zaanstreek eerder tegen NH Nieuws.

Het dierenasiel merkt dat er steeds meer concurrentie is van bijvoorbeeld Marktplaats en Facebook. Vooral oudere honden met kwaaltjes zoals de Stafford Ella zijn hier de dupe van en blijven daardoor langer in het asiel.

Toch lijkt het tij nu eindelijk gekeerd, want er zijn meerderde 'baasjes' die serieuze interesse hebben in Ella. Het eerste intakegesprek is al geweest en Ella zit nu midden in de adoptie-procedure. Of de 7-jarige Stafford binnenkort een geschikte nieuwe familie zal krijgen, zal snel blijken.

