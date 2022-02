Schurft verspreidt zich meer en meer: "Ik werd er gek en paranoïde van"

Het aantal mensen met schurft is het afgelopen jaar ongeveer verdubbeld. De schurftmijt is een parasiet die onder je huid gangetjes graaft en eitjes legt. Je krijgt er ontzettende jeuk van. De Amsterdamse Max* (24) liep in december schurft op. "Ik lag 's avonds urenlang wakker van de jeuk."

"Toen ik naar de huisarts ging en mijn klachten omschreef, hoefde ik de plekken niet meer te laten zien. De dokter wist meteen dat ik schurft had." Max kreeg een zalf mee die hij meteen op moest smeren. "Het idee dat die beestjes onder je huid leven is in het begin heel vies, maar die gedachte wordt daarna overschaduwd door het verlangen om jeukvrij te zijn."

Schurft is de enige besmettelijke vorm van jeuk. Dus als iemand in je omgeving veel jeuk heeft en jijzelf ook, dan is er een kans dat je besmet bent met de parasiet. Je hebt de meeste kans om schurft te krijgen als je langer dan vijftien minuten huid-op-huid-contact hebt. Daarom wordt de infectie ook gezien als soa en komt die het meest voor bij studenten.

Volgens De Vries is schurft goed te behandelen. "Je hebt zalfjes en pillen. Verder moet je nog een aantal hygiënische maatregelen treffen, zoals je kleren en je beddengoed wassen. Of je kunt je kleding drie dagen in een afgesloten zak stoppen."

Dat de infectieziekte erg besmettelijk is, is ook te zien in de cijfers van het onderzoeksinstituut Nivel. Vanaf oktober 2021 beginnen de cijfers af te wijken. "Er is nu een verdubbeling van het aantal gevallen van schurft ten opzichte van het jaar ervoor", aldus De Vries. Hoe dat komt, kan niemand nog verklaren.

Maar volgens Max werd hij paranoïde. In plaats van drie dagen, stopte hij sommige kleding drie weken in vuilniszakken. "Er ligt hier nog steeds een zak. Je bent als de dood dat de mijten nog steeds leven." Daarnaast zat hij niet meer op de bank, maar alleen nog op een houten stoel. "Mijn billen begonnen na vier weken echt pijn te doen."

Nasleep

Max maakte ook nog per ongeluk een fout tijdens de behandeling. "Ik dacht dat ik per ongeluk een trui had gedragen die ik nog niet had gewassen. In de twee weken tussen het smeren van de zalf heb ik daarom nog een keer gesmeerd." Toen de jeuk na het derde keer smeren nog steeds niet was opgehouden, vroeg Max om pillen bij de huisarts. "Ineens kreeg ik eczeem, waardoor ik nog meer jeuk kreeg. En later kreeg ik blaasjes op mijn huid." Wat bleek? Max had zoveel 'gif' op zijn huid en in zijn lichaam gekregen, dat er ontstekingen ontstonden.

"Ik dacht eerst ook: ach, het is maar jeuk. Daar ben je zo vanaf", zegt Max. "Maar het is veel meer dan dat. Het maakt je gek, mensen willen niet meer bij je in de buurt komen en ik heb twee maanden later nog steeds jeuk. Ik wil dit echt nóóit meer hebben."

*'Max' is een gefingeerde naam. De echte naam van Max is bekend bij de redactie.