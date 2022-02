Vanavond code geel in heel Noord-Holland vanwege zware windstoten door storm Dudley

Stormen Dudley en Eunice zijn onderweg naar Noord-Holland. Het KNMI verwacht zware windstoten en hevige regenbuien en heeft code geel afgegeven vanaf 18.00 uur vanavond. In de loop van donderdagmiddag zou de wind af moeten nemen.

Vandaag en morgen trekken er twee stormen achter elkaar over het land die kunnen zorgen voor onstuimig weer. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) verwacht in het hele land zware windstoten tot mogelijk 100 kilometer per uur en hevige regenbuien.

De wind komt eerst uit een zuidwestelijke richting, maar draait naar een westelijke richting. De wind trekt aan tot krachtig boven land en stormachtig langs de kust en op het IJsselmeer. In Noord-Holland blijft het rond de elf graden.

Het verkeer kan hinder ondervinden van de stormen, rij daarom voorzichtig. De ANWB geeft zes tips voor rijden bij storm, hou bijvoorbeeld altijd twee handen aan het stuur, rij rustig door plassen heen en let goed op je medeweggebruikers.

In de loop van donderdagmiddag neemt de wind geleidelijk af, aldus het KNMI. De waarschuwing code geel loopt vanaf zes uur vanavond tot drie uur donderdagmiddag.