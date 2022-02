Handballers Aalsmeer ten koste van Volendam bijna zeker van final four BENE-League

De handballers van Aalsmeer hebben een belangrijke stap gezet in plaatsing voor de final four van de BENE-League. Op bezoek bij Volendam wist Aalsmeer in een spannende wedstrijd met 27-26 te winnen.

De handballers van Aalsmeer in de aanval tegen Volendam - NH Sport / Thomas Brood

"Wij hebben enorm geworsteld met onszelf. Als je dit dan kan opbrengen dan ben je mentaal heel sterk", aldus trainer Bert Bouwer na afloop. In de BENE-League staat Aalsmeer nu derde met 26 punten uit 17 wedstrijden. De eerste vier ploegen spelen de final four.

Bert Bouwer na de winst op Volendam: "Wij hebben geworsteld met onszelf" - NH Nieuws

Volendam staat vijfde met 21 punten uit 17 duels. De final four gaat dus lastig worden voor de Volendammers. "Iedereen baalt van het verlies. Deze had je moeten winnen om mee te doen voor de final four. Nu wordt het best wel lastig. Wij hebben nog vijf wedstrijden te gaan en blijven knokken tot het einde", sprak Volendam-speler Florent Bourget na afloop. Tekst loopt door onder video.

Florent Bourget na verlies op Aalsmeer: "Kleine dingetjes die het verschil hebben gemaakt" - NH Nieuws

Tim Bottinga door Aalsmeer geschorst Aalsmeer-handballer Tim Bottinga is door de club zelf geschorst na een vechtpartij in de wedstrijd tegen het Belgische Visé. De tuchtcommissie moet zich nog uitspreken over het incident. Bottinga bekeek de wedstrijd van vandaag vanaf de tribune. Hij wilde niet op camera reageren. Aalsmeer-coach Bert Bouwer wel. "Dit hoort niet bij Aalsmeer. Tim snapt het allemaal. Dit is een signaal naar buiten toe dat dit niet hoort bij de club. Visé heeft zijn mensen niet geschorst en dat zegt genoeg over de andere partij", aldus Bouwer.

Bert Bouwer over de schorsing van Tim Bottinga: "Dit hoort niet bij Aalsmeer" - NH Nieuws