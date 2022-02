NH Airtime: Vrachtvluchten voor Valentijn

Op Schiphol zijn nog steeds veel minder reizigers dan voor maart 2020, toen de coronacrisis begon. Daarom vliegen er ook minder passagiersvliegtuigen. Een deel van die ongebruikte start- en landingsrechten worden opgevuld door vrachtvluchten. Zeker in de periode voor Valentijnsdag was die beschikbaarheid voor vrachtmaatschappijen zeer welkom. Ook voor Emirates Skycargo uit Dubai.

Emirates vliegt dagelijks op Schiphol met het grootste passagiertoestel ter wereld: de Airbus A380 en drie keer per week met een Boeing 777-300ER. Dat vliegtuigtype wordt nu ook tijdelijk gebruikt als vrachttoestel. De maatschappij heeft in een aantal 777's de economy class-stoelen weggehaald om ruimte te bieden voor extra vrachtvluchten.

De afgelopen weken kwam Emirates zelfs vliegtuigen tekort. Er is veel vraag naar bloemen uit Ecuador, Colombia, Ethiopië en Kenia. Emirates haalt die op en levert een groot deel af op Schiphol, een belangrijke vrachtbasis voor de Dubaise maatschappij. Op Schiphol gaat het vervoer van de bloemen via de weg verder naar bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland en Rusland.

Ruim 30 vrachtvluchten per week

In deze aflevering van NH Airtime bekijken we zo'n omgebouwde Boeing 777-300ER, waar nog wel de luxe business- en first class-stoelen in staan. Wekelijks worden er ruim 30 vrachtvluchten van Emirates op Schiphol afgehandeld. In de weken voor Valentijnsdag waren dat er alleen al zestien met alleen bloemen aan boord.