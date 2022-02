Alles gaat weer open: geen toegangsbewijs meer en 1,5 meter vervalt

Vanaf aankomende vrijdag worden er een hoop coronaregels losgelaten. "Nederland gaat weer open", zei minister Kuipers tijdens de coronapersconferentie. "Alles gaat weer open. Niet in één keer, maar in stappen." Aankomende vrijdag mogen onder meer de horeca en cultuursector weer open tot 01:00 uur, een week later vervallen bijna alle overige maatregelen.

Per direct veranderen de volgende maatregelen:

Per direct vervalt het advies om maximaal vier gasten thuis uit te nodigen. Je mag weer zoveel gasten uitnodigen als je wilt

Het thuiswerkadvies verandert: werk in ieder geval de helft nog thuis

Stap 2

Vanaf vrijdag versoepelt het kabinet een hoop coronamaatregelen. Dit zijn ze op een rij:

Horeca en cultuur mogen open tot 01:00 uur

Op locaties met maximaal 500 bezoekers is geen vaste zitplaats meer nodig, geen mondkapje en ook vervalt de anderhalvemeterregel

Op locaties met meer dan 500 bezoekers is een vaste zitplaats en een mondkapje nog wel verplicht, maar vervalt de anderhalvemeterregel

Alle collegezalen mogen weer vol

Als je corona hebt, mag je na 5 dagen uit isolatie, zolang je minimaal 1 dag geen klachten hebt

Op plekken waar het coronatoegangsbewijs nu verplicht is, blijft dit zo

Stap 3

Vanaf vrijdag 25 februari vervallen vrijwel alle coronamaatregelen. Vanaf dan gelden weer de normale openingstijden. Ook vervalt de 1,5 meter. Het is dan ook niet langer nodig om een coronatoegangsbewijs te laten zien om ergens binnen te komen. Toch zijn nog een aantal coronamaatregelen:

Een mondkapje blijft verplicht in het OV en op de luchthavens

Op locaties met 500 bezoekers of meer moet iedereen, ook gevaccineerden, een negatieve coronatest hebben om binnen te komen

Optimistisch

Volgens minister Kuipers mogen we optimistisch zijn. "Maar wees nog steeds voorzichtig. Vier carnaval met vrienden in de kroeg, maar vermijd nog altijd drukke plekken." Op 15 maart is er een nieuw weegmoment. Het kabinet bekijkt dan onder meer of het testen van alle bezoekers bij grote evenementen nog nodig is.