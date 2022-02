Brandweer knipt auto open om automobilist te bevrijden in Wervershoof

Bij een auto-ongeluk op de Veenakkers in Wervershoof zijn dinsdagmiddag twee automobilisten gewond geraakt. Dat meldt de politie. Eén bestuurder raakte bekneld in zijn auto, die door de brandweer moest worden opengeknipt.

