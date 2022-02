Arbeidsmigranten in Hollands Kroon krijgen Nederlandse les: "Het is een moeilijke taal"

In Hollands Kroon werken veel arbeidsmigranten en dat blijkt een heet hangijzer in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ruim 40 procent van de inwoners zei onlangs, in een onderzoek van NH Nieuws en Kieskompas, dat de komst van arbeidsmigranten heeft geleid tot overlast. In Kreileroord wonen veel arbeidsmigranten en de dorpsraad kwam daarom met een idee om ze meer bij het dorp te betrekken.

"De taal is gewoon een barrière", vertelt Enny van der Kruit van de dorpsraad in Kreileroord. Ze woont al lang in Kreileroord en zag het aantal arbeidsmigranten in haar dorp met het jaar toenemen. Daarom kwam de dorpsraad een aantal jaar geleden met het initiatief om Nederlandse lessen te organiseren voor arbeidsmigranten. Het begon als een pilot met instemming van de gemeente, maar het is inmiddels een groot succes. Elke dinsdagavond komen arbeidsmigranten uit heel Hollands Kroon naar Kreileroord om de les te volgen. Ze zijn erg gemotiveerd en werken hard om de Nederlandse taal te kunnen beheersen. Tot genoegen van schooldirecteur Harry Toebes. "Hun kinderen zitten hier vaak op school en tolken dan voor hun ouders." Hij vervolgt: "En dat hoeft nu dus niet meer." Ook kunnen de migranten nu makkelijker contact leggen met buurtgenoten.

Lang leertraject Wie denkt dat de leerlingen met een aantal lesjes de taal wel onder de knie hebben, heeft het mis. Het traject duurt vaak wel één tot twee jaar. Nederlands wordt namelijk als een moeilijke taal gezien en verschilt ook qua grammatica enorm van de Poolse en Roemeense taal. "Het is een moeilijke taal, vooral praten en schrijven", vertelt een student.

Lerares Petra Renkema vindt het geven van deze les een leuke uitdaging. De basisschoollerares, die begon als vrijwilliger, werkt nu al een aantal jaar met veel plezier mee. Ze heeft al veel arbeidsmigranten in de schoolbanken gehad en hoort nog vaak wat voor positief effect dat op hen heeft. "Je hoort mensen die promotie maken op werk, want ze beheersen beter de Nederlandse taal", vertelt Renkema. "Ik haal daar toch heel veel voldoening uit."