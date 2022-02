Te krap bij kas voor tandartsbezoek: "Schrijnend, mensen blijven met pijn rondlopen"

De gemeente Amsterdam trekt een half miljoen euro uit om mensen te ondersteunen die mondzorg nodig hebben, maar dat zelf niet kunnen betalen. De eerste patiënten die aanspraak maken op deze hulp zijn vandaag in de mobiele tandartslocatie op het Stadionplein in de stad geholpen.

De gemeente haakt aan bij een actie van Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam. Zij richtten in 2021 hun jaarlijkse inzamelingsactie op tandproblemen en met dat fonds wordt de 'mondzorgkaravaan' mogelijk gemaakt. De tandartsbus van organisatie Dokters van de Wereld rijdt door het hele land en Amsterdam was vandaag het decor. De actie richt zich op mensen met lage inkomens, die tandzorg niet kunnen betalen. "De tandarts is sowieso niet het meest populaire om je geld aan uit te geven", aldus Marita Tolman, directeur Fonds Bijzondere Noden Amsterdam. "Als je weinig geld hebt, dan ga je dus niet. Ga je jaren niet, dan wordt het van kwaad tot erger en dan loop je dagen, weken met pijn rond. Dat is het schrijnende eraan. Mensen blijven met pijn rondlopen. Ze kunnen moeilijk eten en komen niet meer buiten vanwege schaamte of omdat ze pijn hebben."

Ihab Ahmed was de allereerste vanmorgen en de laatste keer was jaren terug. "Ik denk zes of zeven jaar geleden", vertelt hij. "Het is heel belangrijk. Ik ben blij dat ik de eerste patiënt was. Uiteindelijk ben ik gisteren geweest bij de huisarts en die gaf een verwijsbrief."

Kunstgebit

Ook de gemeente erkent het probleem en wil nu met de bijdrage van 500.000 euro ervoor zorgen dat kwetsbare Amsterdammers geholpen kunnen worden. "Dit is voor mensen die echt tandzorg nodig hebben", aldus wethouder armoede Marjolein Moorman. "Het pijnlijke is ook dat mensen die weinig geld hebben tandproblemen krijgen en dan maar alle tanden en kiezen laten trekken om een kunstgebit te hebben. Dat zit wel in de basisverzekering. Dat moet je eigenlijk niet willen in een land als Nederland. We zijn een rijk land en alle mensen verdienen goede mondzorg."

De wethouder hoopt door de aandacht op het probleem te vestigen dat er in de toekomst wel ruimte in de basisverzekering wordt gemaakt voor tandartsbehandelingen. Nu worden de noodzakelijke gevallen geholpen, maar bij deze patiënten is het gebit vaak al tijden verwaarloosd. Vandaag zijn de eerste 18 Amsterdamse patiënten geholpen in de mobiele post. Deze mensen zijn aangemeld via de voedselbank of buurtteams, omdat daar vaak bekend is of een patiënt veel klachten heeft.

Ingreep

Voor Ihab Ahmed is een flinke ingreep nodig. "Ze hebben twee tanden eruit gehaald", beschrijft hij. "Die zaten los, maar de rest zit ook los. Alleen ze kunnen er maximaal twee per keer doen. De hechtingen zijn ook gedaan, dus nu rustig aan doen." Met de tandarts in de mobiele post is een plan gemaakt voor de aanpak van de rest van zijn gebit, maar die behandeling volgt hij bij een praktijk in zijn eigen buurt.

De noodhulp via het fonds zorgt ervoor dat ongeveer 800 Amsterdammers dit jaar geholpen kunnen worden die dat zelf niet kunnen betalen.