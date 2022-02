Portret met 'hout uit zijn leven' voor vertrekkend burgemeester Broertjes

Zichtbaar verguld is Pieter Broertjes met zijn houten portret, gemaakt door de Hilversumse kunstenaar Diederick Kraaijeveld. Dinsdagavond nam de aftredend burgemeester van Hilversum het werk in ontvangst tijdens zijn afscheidsraad in het Muziekcentrum van de Omroep.

Enige weken is Kraaijeveld bezig geweest met het portret van de man die bijna elf jaar lang de burgemeester van Hilversum was. Samen met Broertjes zocht hij een krachtige en tegelijkertijd gevoelige foto uit van de burgemeester. De foto van de Hilversumse fotografe Daniëlle van Coevorden, die op meerdere plekken was opgehangen in het atelier, gold als basis voor het kunstwerk.

Dat leidde tot tripjes naar Den Haag, waar Kraaijeveld hout haalde uit het ouderlijk huis van Broertjes. De huidige bewoonster werkte graag mee en gaf hout dat nu in de ooghoeken van de ‘houten’ Broertjes te zien is. En zo is er ook materiaal gebruikt uit de kelder van het raadhuis. Samen met wethouder Arno Scheepers heeft hij in het goed beschermde monument een plank gevonden, die is gebruikt in het voorhoofd van het portret.

En in ook in de kelder van het oude gebouw van De Volkskrant in Amsterdam, waar Broertjes dertig jaar heeft gewerkt als journalist en later als hoofdredacteur, is Kraaijeveld langs geweest. Dat geldt ook nog voor Broertjes' woning in Maarssen en het huis dat zijn opa heeft laten bouwen op een eilandje in de Loosdrechtse Plassen. “Het zwart van die planken zit in zijn jasje", wijst Kraaijeveld aan.